BOLZANO. Nuove regole per la sicurezza nei comprensori sciistici dell’Alto Adige. L’Associazione esercenti funiviari accoglie "con favore" il provvedimento con cui la Provincia di Bolzano ha recepito le disposizioni statali. Le misure erano già applicate nei comprensori altoatesini dall’agosto 2025, grazie all’efficacia diretta delle norme nazionali. L’adeguamento provinciale definisce ora un quadro giuridico uniforme per tutti i gestori.

La principale novità riguarda le discipline diverse dallo sci alpino. "La novità fondamentale della normativa statale consiste nel fatto che, per la prima volta, vengono regolamentate anche le piste da sci di fondo, le piste da slittino e da slittino da competizione, nonché le loro caratteristiche tecniche e la loro classificazione", spiega il presidente Helmut Sartori. Le piste da slittino dovranno avere una larghezza minima di tre metri e una pendenza trasversale non superiore al 15%, salvo brevi tratti. Per il fondo sono previste piste blu, rosse e nere, in base alla difficoltà.

Da quest’anno è richiesta anche una segnaletica conforme alla norma Uni. Resta vietato risalire le piste con gli sci da alpinismo, "a meno che il gestore non apra espressamente la pista, per determinati giorni e/o tratti, anche per la salita con gli sci da alpinismo", ricorda Sartori. Non cambia invece la disciplina dei pericoli atipici: i gestori devono segnalare o proteggere gli ostacoli naturali e artificiali. In particolare, impianti di innevamento, pilastri e barriere frangivento entro cinque metri dal bordo pista devono essere protetti.

L’Associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige, che nel 2023 ha istituito un centro di competenza dedicato alla sicurezza, punta anche sull’informazione agli utenti. "In futuro, presso le stazioni a valle dei comprensori sciistici saranno affisse le regole di comportamento da seguire sulle piste", annuncia Sartori, sottolineando che "in fin dei conti, la riduzione al minimo dei rischi dipende in larga misura dal comportamento responsabile dei nostri ospiti".