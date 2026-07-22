NEW YORK. Da Londra a New York con lo stesso obiettivo, in mezzo vacanze, relax e molto famiglia.



Jannik Sinner guida la squadra di otto azzurri che tra poco più di un mese scenderà in campo per gli Us Open: l'ultimo slam di stagione (30 agosto-13 settembre) ha svelato i protagonisti del tabellone principale e l'Italia si presenta all'appuntamento di Flushing Meadows con il n.1 (vincitore nel 2024), Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.

Tra le donne nel main draw Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, che fanno salire a dieci la quota Italia nello slam americano.



Grande attesa per il campione in carica Carlos Alcaraz: lo spagnolo, fermo da fine aprile per l'infortunio al polso destro dovrebbe rientrare nel "1000" di Cincinnati. Dopo le vacanze in Italia, Alcaraz è volato in Usa dove ha assistito al trionfo della sua Spagna ai mondiali di calcio: iscritto al Masters che precede lo slam, lo spagnolo ancora non si è visto giocare con continuità, ma certo ha messo in calendario proprio gli Us Open per il gran rientro, con l'obiettivo di conquistare il suo terzo titolo a New York dopo quelli vinti nel 2022 e lo scorso anno.

Al torneo americano, secondo quanto riporta The Athletic, potrebbe tornare la protesta dei giocatori - già messa in atto a Parigi e Londra con le conferenze stampa ridotte a 15 minuti - contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi.

Sul cemento newyorchese però i big della racchetta, così come scrive l'autorevole quotidiano, sarebbero pronti ad alzare l'asticella, rinunciando al torneo di doppio misto, tanto a cuore agli organizzatori che lo hanno lanciato nella passata edizione con riscontri positivi sul piano dello spettacolo. A New York potrebbero tornare a sfidarsi Sinner e Alcaraz (che nel frattempo causa sosta è scivolato al terzo posto del ranking, lasciando la seconda piazza ad Alexander Zverev): e l'azzurro, prima di spostarsi oltreoceano, si sta godendo le vacanze in Sardegna.

Un Sinner inedito, quello che appare sulla copertina di Chi: dopo il bis a Wimbledon il n.1 del tennis mondiale è stato immortalato con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e il cane Snoopy nella villa sul mare di Porto Rafael, tra bagni di sole e piscina. Il relax a cui lo stesso Sinner aveva detto di dover pensare dopo il torneo sull'erba: "Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo e devo riprendermene un pezzo". Pochi giorni e poi si torna in campo, nella testa un altro bis, stavolta a New York.