MONACO. La nuova Ferrari 812 Competizione di Jannik Sinner ha attirato gli sguardi degli appassionati dopo essere stata avvistata a Montecarlo. Si tratta di una delle Ferrari più esclusive prodotte negli ultimi anni.

La vettura è spinta da un motore V12 aspirato da 830 cavalli ed è stata costruita in appena 999 esemplari. Al momento del lancio il prezzo era di 499 mila euro, ma la produzione limitata ha fatto salire rapidamente le quotazioni.

Oggi una 812 Competizione può valere oltre un milione di euro sul mercato delle auto da collezione. Non è noto quanto abbia pagato Sinner, ma il valore della sua supercar è ormai ben superiore al listino iniziale.