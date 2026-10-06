BOLZANO. «Per chi ama lo sport e per i tifosi di Jannik Sinner, tra i quali anch’io, questa è ovviamente una bruttissima notizia, ma credo sia la scelta giusta per curarsi bene e ripartire al meglio l’anno prossimo». Così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher commenta la decisione del campione altoatesino di fermarsi per la parte finale della stagione.

Il presidente altoatesino sottolinea soprattutto l’importanza di non forzare i tempi del recupero. «Tanti hanno commesso l’errore di non concedersi il tempo necessario per recuperare e curarsi, rovinandosi così l’intera carriera», ha aggiunto Kompatscher.

Da Bolzano arriva quindi un messaggio di sostegno al tennista. «Auguriamo tutti a Jannik una carriera ancora lunghissima e avremo la pazienza di aspettare il suo ritorno», conclude il presidente della Provincia.