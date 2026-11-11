BOLZANO. Venti destinazioni europee, due nuove rotte e più frequenze sui collegamenti già attivi. SkyAlps ha presentato il programma estivo 2027, operativo dal 28 marzo al 30 ottobre. Le novità sono Palermo e Groninga, nei Paesi Bassi. Confermata anche Parigi Charles de Gaulle, per la prima volta servita durante l’estate con tre voli settimanali, il giovedì, venerdì e domenica.

Da metà maggio ripartiranno i voli da Bolzano verso le località balneari italiane: Olbia e Cagliari in Sardegna, Catania e la nuova destinazione Palermo in Sicilia, Lamezia Terme in Calabria e Brindisi in Puglia. Per le vacanze all’estero resteranno disponibili Ibiza e Minorca, in Spagna, oltre alle isole greche di Corfù e Cefalonia.

Il piano rafforza anche i collegamenti con le città europee. Amburgo avrà fino a sette voli alla settimana, Berlino e Düsseldorf fino a sei e Londra Gatwick fino a cinque. Nel programma figurano inoltre Anversa, Dresda e Hannover. Sulle rotte esistenti gli orari rimarranno sostanzialmente stabili, mentre diverse frequenze saranno incrementate.

«Guardiamo con grande fiducia alla stagione estiva 2027. Il nostro obiettivo resta quello di collegare sempre meglio l’Alto Adige con l’Europa, per chi viaggia in vacanza come per chi viaggia per lavoro e per tutta la popolazione locale», dichiara Josef Gostner, presidente di SkyAlps. La compagnia punta così a rafforzare l’accessibilità dell’Alto Adige sia per i residenti sia per i visitatori.