NOVA LEVANTE. Tra i sentieri della Val d'Ega, dove centinaia di atleti si sono sfidati nella spettacolare Skymarathon, a vigilare sul regolare svolgimento della manifestazione c'erano anche i Carabinieri, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio.

Per l'intera durata dell'evento, i militari della Stazione di Nova Levante hanno pattugliato a piedi le aree più frequentate, concentrando l'attenzione sulle zone di partenza e arrivo della gara e sui punti lungo il percorso dove si è radunato il maggior numero di spettatori.

La scelta di operare a piedi ha consentito ai Carabinieri di muoversi con maggiore facilità anche nelle aree chiuse al traffico per il passaggio dei concorrenti, garantendo una presenza costante e un contatto diretto con cittadini, turisti ed escursionisti.

Oltre all'attività di vigilanza per prevenire furti e altri episodi di microcriminalità, i militari hanno fornito informazioni sulla viabilità temporaneamente modificata e indicazioni utili per la sicurezza in montagna. Il dispositivo ha inoltre assicurato il coordinamento con il Soccorso Alpino e con gli altri enti di protezione civile, così da poter intervenire rapidamente in caso di necessità.

La manifestazione si è svolta senza particolari criticità, grazie anche alla collaborazione tra organizzatori, volontari e forze dell'ordine, contribuendo a far vivere la Skymarathon in un clima di festa e sicurezza.