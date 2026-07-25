MADONNA DI CAMPIGLIO. Doppio intervento di soccorso nella serata di sabato 25 luglio 2026 sulle Dolomiti di Brenta, dove due cordate sono finite in difficoltà lungo la XII Torre di Kiene e il Campanile Alto. Il bilancio è di un alpinista ferito dopo essere stato colpito da una scarica di sassi e altri cinque arrampicatori recuperati in sicurezza grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e dell'elisoccorso.

La prima richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 17. Tre arrampicatori stavano affrontando la via Bandoleros sulla XII Torre di Kiene quando una scarica di sassi ha investito la cordata, ferendo uno dei climber e impedendogli di proseguire. La Centrale Unica di Emergenza ha inviato immediatamente l'elisoccorso e ha attivato gli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente difficili a causa della fitta nebbia in quota. L'elicottero ha inizialmente dovuto atterrare nei pressi del Rifugio Tuckett, in attesa di un miglioramento della visibilità. Non potendo raggiungere la parete, quattro soccorritori sono stati sbarcati sul versante settentrionale delle Torri di Kiene, a circa 2.600 metri di quota, per avvicinarsi alla cordata via terra.

Poco dopo, verso le 19.30, una seconda emergenza ha interessato il Campanile Alto. Una cordata composta da tre arrampicatori, impegnata sulla via Oggioni, ha chiesto aiuto al 112 dopo aver perso la linea di calata e non essere più riuscita a scendere in corda doppia.

Nel frattempo le condizioni meteorologiche sono migliorate e l'elisoccorso ha potuto raggiungere il Campanile Alto. Il tecnico di elisoccorso ha recuperato con il verricello tutti e tre gli alpinisti, mettendoli in sicurezza.

Approfittando della finestra di bel tempo, l'elicottero ha poi effettuato un ulteriore passaggio sulla XII Torre di Kiene, riuscendo a recuperare anche il climber ferito. L'uomo è stato trasportato al Rifugio Tuckett, dove ha ricevuto le prime cure dall'équipe sanitaria, e successivamente trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. I due compagni di cordata, rimasti illesi, hanno invece concluso la discesa in autonomia.