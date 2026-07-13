SOLDA. Il Centro della Protezione civile di Solda porterà in futuro il nome di Franz Heinisch, ex sindaco del Comune di Stelvio, scomparso improvvisamente il 9 luglio 2025. La decisione è stata approvata dalla Giunta provinciale, che ha concesso una deroga alla normativa vigente dopo il parere favorevole della soprintendente provinciale ai beni culturali, Karin Dalla Torre.

La normativa provinciale prevede infatti che debbano trascorrere almeno dieci anni dalla morte di una persona prima di poterle intitolare un luogo pubblico. Tuttavia, in presenza di particolari meriti nei confronti della comunità e con il parere positivo della soprintendenza, è possibile autorizzare un'intitolazione anticipata.

La richiesta era stata avanzata dal sindaco di Stelvio, Samuel Marseiler, che ha proposto di dedicare il Centro della Protezione civile di Solda a Franz Heinisch per il suo straordinario impegno civico e istituzionale.

Per molti anni Franz Heinisch ha operato come volontario al servizio della comunità. Dal 1996 al 2024 è stato responsabile della sezione della Croce Bianca di Solda, assumendone poi la presidenza dal 2022 fino al 2025. Parallelamente ha ricoperto anche incarichi amministrativi, svolgendo il ruolo di vicesindaco dal 2010 al 2020 e quello di sindaco del Comune di Stelvio dal 2020 fino alla sua scomparsa, avvenuta nel luglio dello scorso anno.