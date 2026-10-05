BOLZANO. Dopo settimane di sole e temperature miti, anche in Alto Adige cominciano ad arrivare i segnali di un autunno più deciso. Oggi, lunedì 5 ottobre, il cielo si presenta spesso molto nuvoloso, con precipitazioni sparse che attraverseranno il territorio soprattutto durante la mattinata. Nel pomeriggio i rovesci tenderanno invece a diminuire, lasciando spazio anche a qualche temporanea schiarita. Sulle vette più alte torna inoltre la neve, con fiocchi attesi oltre i 2.800 metri.

È un primo cambio di passo dopo una lunga parentesi caratterizzata da bel tempo e caldo, che ha prolungato le sensazioni estive ben dentro l’inizio dell’autunno. Il calo delle temperature sarà comunque graduale: nei fondovalle le massime resteranno ancora relativamente miti, comprese indicativamente tra 19 e 23 gradi. A cambiare sarà soprattutto il volto della giornata, con nuvole, pioggia e un'atmosfera decisamente più autunnale rispetto alle settimane precedenti.

Il maltempo non dovrebbe però durare a lungo. Domani, martedì 6 ottobre, il tempo tornerà abbastanza soleggiato dopo il dissolvimento delle eventuali nubi basse, mentre mercoledì 7 è attesa una giornata in prevalenza soleggiata. Sarà dunque una breve parentesi più stabile, con temperature ancora gradevoli nelle ore centrali e condizioni generalmente favorevoli anche nelle vallate.

La svolta più nettamente autunnale potrebbe arrivare da giovedì 8 ottobre. Le nubi torneranno ad aumentare e nel corso della giornata saranno probabili nuove precipitazioni, accompagnate da una diminuzione delle temperature. Dopo tanto sole e caldo, insomma, ottobre comincia a mostrare il suo volto più classico: pioggia, aria più fresca e neve sulle montagne annunciano il progressivo cambio di stagione.