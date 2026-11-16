BOLZANO. La solidarietà supera il caro vita. Sono 280 le tonnellate di alimenti raccolte in Trentino-Alto Adige durante la 30ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare, celebrata sabato 14 novembre. Un risultato che si inserisce nel totale nazionale di 8.700 tonnellate, in lieve crescita rispetto alle 8.600 dell'edizione precedente. Il dato regionale comprende le province di Trento e Bolzano, senza una distinzione dei quantitativi raccolti nei due territori.

La partecipazione è arrivata in un periodo segnato dall'aumento dei prezzi e dalle difficoltà economiche delle famiglie. Secondo le stime Istat citate dal Banco Alimentare, a ottobre l'inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua. Nonostante il contesto, migliaia di persone hanno scelto di destinare una parte della propria spesa a chi si trova in difficoltà.

A rendere possibile la raccolta sono stati oltre 160mila volontari, presenti nei supermercati di tutta Italia. Tra loro anche numerosi giovani, studenti e gruppi di amici, che hanno dedicato il sabato all'iniziativa, accogliendo i donatori e contribuendo alla distribuzione dei prodotti.

Gli alimenti saranno consegnati nei prossimi mesi attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner del Banco Alimentare: mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada. Una rete che in Italia sostiene più di 1,7 milioni di persone.

«La loro presenza racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri», ha commentato Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare, sottolineando il valore della partecipazione giovanile. La Colletta, ha aggiunto, è anche un'esperienza educativa che dimostra come la solidarietà possa tradursi in gesti concreti e contribuire alla costruzione del bene comune.