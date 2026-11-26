VALLE DELL’ADIGE. Sorpreso nel cuore della notte da alcuni rumori provenienti dal giardino della propria abitazione, ha impugnato la pistola e sparato un colpo in aria. Un gesto che gli è costato il ritiro del porto d’armi.

L’episodio è avvenuto attorno alle tre di notte, quando il proprietario di casa ha notato un uomo scavalcare il muro di recinzione della sua proprietà. Temendo un furto, ha preso l’arma e fatto fuoco verso l’alto. Il presunto ladro è stato arrestato.

Anche il padrone di casa ha però dovuto fare i conti con le conseguenze del proprio comportamento: nei suoi confronti è stata contestata la violazione relativa alle esplosioni pericolose, con il conseguente ritiro del porto d’armi.