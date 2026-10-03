TRENTO. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, nel quartiere di Madonna Bianca, a Trento sud. Due uomini a bordo di un’auto avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’altra vettura, mandandone i vetri in frantumi.

Subito dopo i due avrebbero sparato anche contro l’appartamento di una donna che abita nella torre 13, per poi allontanarsi rapidamente dalla zona a bordo della stessa vettura.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica, identificare i responsabili e chiarire il movente dell’episodio.

Secondo i primi elementi, potrebbe essersi trattato di una spedizione punitiva. Le indagini sono in corso per verificare questa ipotesi e ricostruire eventuali rapporti tra i protagonisti della vicenda.