TERLANO. «L’episodio avvenuto a Terlano è senza dubbio da prendere molto seriamente. Che da un’arma di servizio possano partire accidentalmente dei colpi è qualcosa che non deve accadere. Proprio per questo è fondamentale chiarire con attenzione e obiettività le circostanze dell’accaduto, evitando giudizi affrettati e attribuzioni premature di responsabilità».

A parlare è Ulli Mair, assessora provinciale alla Sicurezza e promotrice della recente riforma della polizia locale. Il riferimento è ai due colpi di pistola esplosi per errore lo scorso 27 ottobre da un agente nel municipio di Terlano, negli uffici del corpo di polizia locale.

Al di là degli accertamenti del caso, l’assessora sottolinea un aspetto. «Le nostre agenti e i nostri agenti di polizia locale svolgono quotidianamente un lavoro di grande responsabilità. Meritano non soltanto regole chiare e una preparazione adeguata, ma anche sostegno e fiducia, soprattutto nei momenti difficili e quando qualcosa va storto. Gli errori devono essere chiariti. Ma gli accertamenti richiedono obiettività, le eventuali conseguenze devono essere proporzionate e il senso di responsabilità non può mai prescindere dall’umanità».

«Non possiamo ridurre una persona a un errore»

Ulli Mair mette in guardia dal rischio di condannare pubblicamente una persona per un singolo episodio. «Secondo le informazioni finora disponibili, si è trattato di un fatto accidentale. Non possiamo ridurre una persona a un singolo errore», spiega.

Poi allarga il discorso. «La valutazione sotto il profilo disciplinare rientra nelle competenze del Comune. In questo contesto, tuttavia, emergono alcune questioni di carattere generale. I Comuni dispongono di propri regolamenti che disciplinano in maniera vincolante l’utilizzo delle armi di servizio e, in particolare, le operazioni di pulizia e manutenzione? Tali regolamenti stabiliscono dove le armi possano essere caricate, scaricate e pulite? E queste disposizioni vengono adeguatamente trasmesse agli operatori e ne viene verificata l’applicazione nella pratica?».

Formazione e gestione associata

L’assessora insiste sulla formazione degli agenti. «L’utilizzo sicuro delle armi di servizio – dice – non può limitarsi a una formazione iniziale o a esercitazioni di tiro occasionali. La sicurezza si costruisce attraverso un addestramento regolare, la ripetizione delle procedure operative e l’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza. Su questo fronte ritengo vi sia ancora un concreto margine di miglioramento».

«È necessario, inoltre, tenere conto delle profonde differenze tra le realtà comunali più piccole e i corpi di Polizia locale maggiormente strutturati. Questi ultimi possono disporre di istruttori di tiro interni appositamente formati e di personale specializzato nella gestione e manutenzione delle armi, come gli armieri, ai quali gli agenti possono fare riferimento. Nei servizi di dimensioni ridotte, invece, non sempre è possibile garantire internamente le stesse competenze specialistiche e le medesime opportunità di addestramento e supporto».

«È proprio per questo che ritengo fondamentale rafforzare la collaborazione tra i Comuni e promuovere forme di gestione associata dei servizi di polizia locale. L’obiettivo non è soltanto una maggiore efficienza organizzativa, ma soprattutto quello di mettere anche gli agenti dei Comuni più piccoli nelle condizioni di operare con gli stessi standard di formazione, professionalità e sicurezza delle realtà più strutturate».