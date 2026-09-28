BOLZANO. Nell'anno scolastico 2025/26 in Alto Adige sono state organizzate complessivamente 45 manifestazioni sportive scolastiche, alle quali hanno partecipato 3522 alunne e alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado delle direzioni Istruzione e Formazione tedesca, italiana e ladina. L'offerta ha spaziato dalle attività rivolte agli alunni più giovani, incentrate sul piacere del movimento, sul gioco e sullo spirito di squadra, fino ai Campionati provinciali e ai Campionati studenteschi nazionali destinati agli studenti delle scuole superiori.

Nelle scuole secondarie sono stati inoltre proposti tornei scolastici e attività sportive inclusive, tra cui il Baskin, disciplina del basket che consente la partecipazione congiunta di persone con e senza disabilità. Particolare attenzione è stata dedicata all'inclusione: nella maggior parte delle iniziative sono stati coinvolti anche alunni e alunne con disabilità, favorendo partecipazione, appartenenza e condivisione delle esperienze sportive.

Lo sport scolastico rappresenta un importante strumento educativo, promuove il fair play e rafforza la convivenza tra studenti e studentesse dei tre gruppi linguistici. Nel maggio scorso una delegazione altoatesina composta da 100 studenti e studentesse e 19 docenti ha inoltre partecipato alla fase finale dei 'Nuovi Giochi della Gioventù' a Roma, ottenendo ottimi risultati.



(foto USP/Direzione Istruzione e Formazione tedesca/Jonas Mathá)