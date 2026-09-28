BOLZANO. Comprare solo ciò che serve e usare gli alimenti prima che finiscano nei rifiuti. È l’invito della campagna «Riduci lo spreco. Acquista il giusto», presentata oggi, 28 settembre, dalla Provincia autonoma di Bolzano alla Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare Aslago. L’iniziativa arriva alla vigilia della Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari.

Durante la presentazione, le insegnanti Martina Gögele e Julia Dariz hanno mostrato come trasformare il pane raffermo in un dolce con mele, latte e uova. «Gli alimenti sono preziosi. Eppure, molti prodotti ancora commestibili vengono gettati via», ha osservato l’assessora provinciale Rosmarie Pamer. La campagna propone consigli pratici attraverso inserzioni, un ricettario e un sito dedicato. Nelle prossime settimane la food influencer Barbara Prantl pubblicherà anche tre ricette per recuperare gli avanzi.

La direttrice dell’Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale, Astrid Wiest, ha ricordato che la Provincia dispone dal 2018 di una legge contro lo spreco alimentare. La specialista del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Simona Nascetti ha invece spiegato come conservare correttamente i prodotti e distinguere la data di scadenza dal termine minimo di conservazione.

L’invito a ridurre gli sprechi si rivolge a famiglie, ristoratori e produttori. Secondo la Provincia, pianificare gli acquisti e utilizzare il cibo ancora commestibile permette di tutelare le risorse e contenere la spesa quotidiana.