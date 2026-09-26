BOLZANO. A Steinach, sul versante tirolese del Brennero, la scorsa notte una lite in un locale tra un 46enne austriaco e un gruppo composto da un 48enne del posto e cinque giovani altoatesini è degenerata in rissa.



Nel corso dello scontro, il 46enne è stato colpito al volto da un pugno sferrato da uno dei componenti del gruppo, finendo contro una colonna di cemento e poi a terra, dove ha perso momentaneamente conoscenza.



Soccorso dal personale sanitario, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Hall in Tirol con lesioni alla schiena.



Secondo quanto ricostruito dalla Polizia austriaca, il diverbio era iniziato poco prima per futili motivi tra il 46enne e la moglie del 48enne.