BOLZANO. Sono 45 i nuovi cantonieri entrati nell’organico della Provincia autonoma di Bolzano. I nuovi collaboratori sono stati accolti oggi, 29 settembre, a Palazzo Widmann durante una cerimonia alla quale hanno partecipato gli assessori provinciali Magdalena Amhof e Daniel Alfreider. Un ingresso che rafforza il personale impegnato quotidianamente nella manutenzione e nella sicurezza della rete viaria altoatesina, in ogni stagione e con qualsiasi condizione meteorologica.

Un lavoro che riguarda un patrimonio infrastrutturale particolarmente esteso. Dal 1998, quando la Provincia ha rilevato le strade dallo Stato, il Servizio strade si occupa infatti di 2.700 chilometri di viabilità, circa 1.700 ponti e 210 gallerie. «Queste infrastrutture possono essere mantenute solo se ogni giorno ci sono persone che si assumono la responsabilità di questo compito istituzionale», ha sottolineato Alfreider, ringraziando i circa 500 cantonieri complessivamente in servizio. Un'attività ancora più rilevante considerando che oltre il 70% del territorio provinciale si trova sopra i mille metri di quota.

«I cantonieri garantiscono ogni giorno che bambini e ragazzi possano recarsi a scuola in sicurezza e che le persone possano raggiungere il proprio posto di lavoro», ha aggiunto Amhof. Il direttore della Ripartizione Servizio strade Philipp Sicher ha invece annunciato che la Provincia sta già preparando un nuovo concorso per coprire altri 48 posti vacanti, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il servizio sul territorio.

Per il personale sono previste anche nuove condizioni economiche. La vicedirettrice della Ripartizione Personale Kathrin Defant ha ricordato l'aumento dell'indennità di servizio al 45% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, oltre al fondo per le indennità d'istituto e agli aumenti salariali strutturali. Tra i benefit figurano inoltre buoni pasto, pensione integrativa Laborfonds, fondo sanitario integrativo e fondo di solidarietà.