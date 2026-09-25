BOLZANO. Capire come funziona la politica comunale in Alto Adige, come vengono prese le decisioni e quale sia il rapporto tra indirizzo politico e amministrazione. È stato questo l’obiettivo della visita a Bolzano degli studenti del corso di laurea magistrale in Public Administration della BTU Cottbus-Senftenberg, arrivati in Alto Adige nell’ambito di un programma di studio organizzato da Eurac Research.

Accompagnata dai referenti dell’Istituto di Public Management di Eurac Research, la delegazione ha visitato il municipio. Il vicepresidente del Consiglio comunale Christoph Buratti ha illustrato l’organizzazione della politica cittadina, i compiti dell’assemblea e il funzionamento delle istituzioni, soffermandosi anche sulle principali sfide che oggi interessano le amministrazioni locali.

Gli studenti hanno quindi incontrato il sindaco Claudio Corrarati, che ha risposto alle domande sull’attualità, sui processi decisionali e sulle prospettive di sviluppo di Bolzano. Il confronto ha permesso agli universitari di approfondire il rapporto tra politica, macchina amministrativa e gestione dei servizi pubblici.

La visita rientra nella collaborazione tra Comune di Bolzano ed Eurac Research. Il capoluogo fa parte della rete “Südtirol City”, che riunisce le città altoatesine sui temi dello sviluppo urbano e dell’innovazione amministrativa. Il programma degl