BOLZANO. Con il calo delle temperature tornano ad accendersi stufe in maiolica, cucine a legna e stufe a legna. E con l’inizio della stagione del riscaldamento, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ricorda come usarle nel modo corretto: la legna è un combustibile sostenibile, ma solo se bruciata bene.

Il primo passo è la scelta del combustibile. La legna da ardere deve essere non trattata e asciutta, con un contenuto d’acqua inferiore al 20 per cento. La camera di combustione non va riempita troppo e i pezzi vanno disposti in modo arioso: i ciocchi più grossi in basso, sopra quelli più piccoli incrociati, insieme a un accendifuoco. Il fuoco va acceso dall’alto, con le prese d’aria completamente aperte per garantire ossigeno. Fondamentali anche pulizia e manutenzione periodica degli impianti.

«Circa 70mila dei 90mila impianti a legna presenti in Alto Adige sono piccoli impianti. Usandoli correttamente è possibile ridurre le emissioni e migliorare in modo duraturo la qualità dell’aria», sottolinea l’assessore provinciale all’Ambiente e all’Energia Peter Brunner.

Gli effetti di una cattiva combustione li spiega Georg Pichler, direttore dell’Ufficio provinciale Aria e rumore: «Si generano diversi inquinanti che restano nell’ambiente circostante, ma anche dentro casa. Le emissioni di polveri sottili, PM10 e PM2,5, possono essere fino a 50 volte superiori rispetto a una combustione corretta. Possono inoltre formarsi idrocarburi nocivi, come il cancerogeno benzo(a)pirene».

Riparte così la campagna «Riscaldare con la legna… ma bene!», avviata nel 2024 e finanziata con i cinque milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente tra il 2023 e il 2027 per la qualità dell’aria in Alto Adige. Nelle prossime settimane sono previsti manifesti, spot radiofonici, articoli e contenuti social. Tutte le indicazioni si trovano nell’opuscolo e sul sito della campagna, heizenmitholz.it.