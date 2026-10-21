BELLUNO. Ferrari, Porsche e altre auto sportive lanciate a velocità elevatissima sui passi dolomitici. Ne parla il Gazzettino: dopo Pordoi e Campolongo in estate, ora tocca soprattutto ai passi Duran e Cereda, nel Bellunese, percorsi da comitive di supercar con targhe tedesche e austriache, talvolta oltre dieci auto in fila.

I residenti denunciano sorpassi azzardati: sul passo Duran un automobilista agordino racconta di aver evitato per pochi centimetri lo scontro con una vettura in contromano. Il caso è arrivato alla Prefettura di Belluno, mentre a Gosaldo il Comune ha valutato l’installazione di dissuasori di velocità.