BOLZANO. Velocità non commisurata, sorpassi irregolari e violazioni relative alla posizione dei veicoli sulla carreggiata. Sono le infrazioni accertate dalla Polizia Stradale di Bolzano durante i controlli predisposti per il raduno di auto sportive, supercar e moto di grossa cilindrata che si è svolto sabato 3 ottobre sulle Dolomiti.

L’appuntamento, organizzato tradizionalmente il primo sabato di ottobre, ha avuto come punto di partenza Malga Ciapela, nel Bellunese, ai piedi della Marmolada. I partecipanti hanno seguito diversi itinerari attraverso il territorio dolomitico, interessando alcuni dei principali valichi montani, tra cui Passo Pordoi e Passo Falzarego.

Secondo le informazioni raccolte, il raduno avrebbe richiamato circa cento autovetture e motoveicoli, anche dall’estero. Gli agenti hanno controllato la viabilità interessata dal passaggio dei partecipanti, verificando complessivamente trenta veicoli e trentacinque persone. Le violazioni riscontrate hanno comportato i provvedimenti previsti dal Codice della strada.

Il servizio rientra nelle attività di prevenzione e vigilanza stradale, con particolare attenzione agli eventi che portano numerosi mezzi di elevata potenza sulle strade di montagna, caratterizzate da una conformazione particolare e da un’intensa frequentazione turistica.