INNSBRUCK. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita chiaramente questa mattina alle ore 9.56 a circa sei chilometri a sud-est di Innsbruck. La popolazione ha percepito una netta e improvvisa vibrazione del terreno, accompagnata da una sorta di boato.



Secondo quanto reso noto dal servizio sismologico austriaco GeoSphere Austria, la scossa principale è stata preceduta alle 6.36 da un evento sismico più lieve, di magnitudo 1.6, considerato dai sismologi un possibile sciame preliminare.



Le autorità hanno invitato la cittadinanza a segnalare eventuali impatti o danni tramite la piattaforma online o l'applicazione QuakeWatch Austria.