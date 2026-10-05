BOLZANO. Sono trascorsi 11 giorni dall'incendio che ha devastato la stalla e l'allevamento di galline del maso Voglhauser in via Baiern a Longostagno, sull'altopiano del Renon e Tobias Unterhofer risulta ancora disperso. Le ricerche passano per la struttura distrutta dal rogo, ma anche per le telecamere dei droni che lo cercano nelle valli.

Un mistero che si infittisce ogni giorno di più. Del 43enne, proprietario del maso, non si hanno più notizie fin da quando la struttura di sua proprietà ha preso fuoco nella notte tra il 22 e il 23 settembre, quando un centinaio tra vigili del fuoco del corpo permanente e volontari provenienti da tutto il circondario hanno lavorato fino all'alba per avere la meglio sulle fiamme che si erano propagate all'intera struttura. L'uomo non si è mai visto durante le operazioni di spegnimento e, all'alba, la sua assenza ha iniziato a preoccupare. I suoi due telefoni squillavano a vuoto e sono stati poi ritrovati nella casa adiacente. L'ipotesi che potesse essere rimasto vittima del fuoco ha cominciato a farsi breccia. Le ricerche, quindi, si sono concentrate fin da subito nel perimetro del capannone distrutto dalle fiamme. Si è ipotizzato che le alte temperature raggiunte nel capannone, durante le circa quattro ore di durata del rogo, oltre ad aver ucciso circa 3mila galline, potrebbero aver anche incenerito i resti dell'uomo.

Ma mentre si passano al setaccio la cenere, il carbone e ciò che è rimasto dell'allevamento, il raggio delle ricerche si è andato progressivamente ampliando. Inizialmente decine di volontari hanno battuto l'area nei pressi del maso per cercare eventuali sue tracce, senza trovarle. Sono cominciate poi le ricerche anche dall'alto. I vigili del fuoco volontari, con l'ausilio di droni, hanno cercato Tobias nelle valli circostanti. Anche in questo caso, però, gli sforzi sono stati vani e Unterhofer rimane, ad oggi, disperso. Improbabile, anche se non può essere completamente escluso, un suo allontanamento. Nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato i documenti e i due cellulari.

La famiglia resta trincerata nel silenzio e ha nominato l'avvocato Ernest Cuccarollo incaricandolo di seguire gli aspetti legali della vicenda. La moglie ha lanciato un appello sui social per avere notizie del marito ma, a parte qualche segnalazione dei primi giorni che si è dimostrata poco attendibile o utile alle ricerche, al momento anche questa iniziativa non è servita. «Siamo fermi esattamente alle condizioni del giorno dell'incendio» afferma l'avvocato Cuccarollo confermando che, al momento, Tobias Unterhofer resta persona dispersa. «Aspettiamo gli esiti delle indagini anche sulla causa dell'incendio oltre, ovviamente sulle ricerche che in questo periodo si sono svolte sia via terra che via aerea con i droni che hanno perlustrato le valli dall'alto. La prossima settimana avremo degli incontri, anche con i tecnici, dai quali vorremmo sapere se è possibile che l'incendio possa aver cancellato ogni traccia organica del corpo di Tobias».

Il punto è sostanziale perché se è scientificamente dimostrabile che il fuoco non può aver cancellato ogni traccia biologica, significa che, una volta ultimate le ricerche tra i resti del capanno incendiato senza aver trovato nulla, si potrebbe a quel punto escludere che Tobias sia morto nel capannone. «Sono risposte che la famiglia attende perché sta vivendo nella disperazione» conclude l'avvocato.