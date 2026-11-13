TRENTO. Monica Busetto torna libera dopo oltre 14 anni trascorsi in carcere per un omicidio che, secondo la ricostruzione emersa successivamente, non avrebbe commesso. La Corte d'Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione del processo a carico dell'infermiera, condannata in via definitiva a 25 anni di reclusione per la morte della vicina di casa, Lida Taffi Pamio.

La vicenda risale al dicembre 2012, quando la donna venne trovata senza vita nella propria abitazione a Mestre. Per quell'omicidio era stata arrestata e condannata Bussetto, che ha sempre pagato con la detenzione le conseguenze di quella sentenza.

La svolta è arrivata tre anni dopo, quando un'altra donna, Francesca Vianello, è stata uccisa con modalità analoghe. Per quel secondo delitto è stata individuata Susanna Milly Lazzarini, che ha poi confessato non soltanto l'omicidio di Vianello, ma anche quello di Taffi Pamio.

Una confessione che ha rimesso in discussione la responsabilità di Busetto e aperto la strada alla revisione del procedimento giudiziario. Ora la decisione della Corte d'Appello di Trento ha disposto il ritorno in libertà dell'infermiera, dopo più di un decennio trascorso in carcere.