SARENTINO. Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 29 settembre, a Sarentino, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto il trattore di cui era alla guida. È accaduto al Winterstoller Hof: l’allarme è scattato attorno alle 16.30, facendo partire immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza ed è stato fatto decollare anche l’elicottero di emergenza Pelikan 1, con l’équipe medica. Per l’uomo, tuttavia, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: è morto in seguito alle gravissime ferite riportate nell’incidente.

Al maso sono intervenuti anche i carabinieri di Sarentino, ai quali spetta ora ricostruire nel dettaglio la dinamica e accertare le circostanze della tragedia.