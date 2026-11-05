ARCO. Tragedia nel pomeriggio di giovedì 5 novembre a Pratosaiano, dove Aurelio Zanoni, 75 anni, ha perso la vita mentre era impegnato nella raccolta delle olive nel proprio podere. L’uomo è precipitato da un albero in località Dossi, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco volontari di Arco e l’elisoccorso decollato da Trento. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per il 75enne non c’è stato nulla da fare. Il medico ha dovuto constatarne il decesso.

Aurelio Zanoni era molto conosciuto nella comunità di Pratosaiano, soprattutto per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo e per l’attaccamento al territorio. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio ad Arco, dove in tanti ne ricordano la disponibilità e la partecipazione alla vita sociale.

Commosso il ricordo dell’assessore alla Cultura Massimiliano Floriani: «Aurelio Zanoni ha dedicato la vita alla sua terra, alla sua gente, alla sua famiglia e ai suoi splendidi nipoti, con uno straordinario impegno nella vita sociale». L’assessore ha ricordato anche il suo contributo alla realizzazione del nuovo parco di Pratosaiano, un progetto che Zanoni aveva fortemente voluto fin da quando era bambino. «Un’anima bella, che ci ha insegnato come i piccoli sogni, tramutati in coerenza e caparbietà, diventino le fondamenta della nostra socialità».