BRESSANONE. Tragico incidente questa mattina, alle 7.15, lungo l'A22 del Brennero in carreggiata sud, poco a nord di Bressanone. Secondo le prime informazioni, una vettura su cui viaggiavano cinque persone sarebbe finita violentemente sotto un tir che la precedeva. Nel violento impatto una donna avrebbe perso la vita. Un’altra persona, invece, è stata trasferita al San Maurizio di Bolzano in condizioni gravissime.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale sanitario con diverse ambulanze, l'elicottero Pelikan 2, la polizia stradale di Vipiteno, i vigili del fuoco e gli operatori dell'Autobrennero, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area. La persona deceduta sarebbe di origine straniera e viaggiava al fianco del guidatore.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: la carreggiata sud è stata completamente chiusa al traffico, con lunghe code in formazione anche sulla corsia nord. Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. (foto vigili del fuoco di Vipiteno)