TORRE DI MEZZO (Ragusa). Una vacanza in Sicilia si è trasformata in tragedia per un 50enne residente a Bolzano, morto nelle acque di Torre di Mezzo, frazione balneare di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. L'uomo, originario di Napoli, stava trascorrendo alcuni giorni di ferie insieme alla moglie, originaria del Ragusano, e ai familiari.

L'allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, 3 luglio, quando il cinquantenne è entrato in mare nonostante le condizioni fossero particolarmente difficili, con vento sostenuto e mare mosso. Il dramma s’è consumato prima che la postazione di salvataggio iniziasse il suo servizio. Alcune persone presenti in spiaggia si sono accorte che l’uomo era in difficoltà e hanno immediatamente chiesto l'intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Resta ancora da stabilire cosa abbia provocato il decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono sia quella dell'annegamento, favorito dalle condizioni del mare, che quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto l'uomo mentre si trovava in acqua.

Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. Le indagini sono tuttora in corso.