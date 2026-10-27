VERONA. È un camionista altoatesino la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre 2026, lungo l'autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Verona Nord e Affi, in direzione nord. Il bilancio dello schianto è di un morto e due feriti, entrambi conducenti degli altri mezzi pesanti coinvolti.

L'incidente si è verificato intorno alle 13.45, all'altezza del chilometro 210 dell'autostrada. Secondo le informazioni emerse, sono quattro i camion coinvolti nel tamponamento: tre trasportavano fieno, mentre il quarto era carico di generi alimentari. A perdere la vita è stato l'autista di uno dei mezzi, originario dell'Alto Adige.

La dinamica esatta dello schianto è ancora al vaglio della Polizia stradale, intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la successione degli urti. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato il tamponamento tra i mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, insieme ai sanitari del soccorso sanitario, arrivati con un'ambulanza e l'elisoccorso. Per il camionista altoatesino non c'è stato nulla da fare. Altri due conducenti sono rimasti feriti nell'incidente.

Pesantissime le conseguenze sulla circolazione lungo l'A22, rimasta chiusa a lungo in direzione nord nel tratto interessato. Tutti i veicoli in transito sono stati obbligati a uscire al casello di Verona Nord, con rallentamenti e forti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

L'incidente ha provocato una lunga paralisi del traffico sull'autostrada del Brennero, mentre le operazioni di soccorso, i rilievi e gli interventi necessari per la gestione dei mezzi coinvolti hanno impegnato le squadre presenti sul posto.