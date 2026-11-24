BOLZANO. È stata interrogata dalla Procura di Napoli la coordinatrice sanitaria dell’ospedale di Bolzano indagata per omicidio colposo nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio 2026 in seguito al fallimento del trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi di Napoli.

La sanitaria, assistita dall’avvocato Coran, ha risposto alle domande del pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e del procuratore aggiunto Antonio Ricci. Nella sua ricostruzione avrebbe spiegato di aver ricevuto una richiesta di ghiaccio non accompagnata da indicazioni specifiche, mettendo quindi a disposizione quello presente nella struttura ospedaliera.

A consegnare materialmente il ghiaccio secco sarebbe stata un’altra sanitaria dell’ospedale di Bolzano, un’infermiera anch’essa indagata, che al momento non dovrebbe essere interrogata. Dopo la vicenda, l’ospedale altoatesino si è dotato di un macchinario per la produzione di ghiaccio naturale.

Al centro dell’inchiesta ci sono le modalità di conservazione e trasporto del cuore espiantato a Bolzano dall’équipe proveniente da Napoli. L’organo era stato trasferito in un contenitore ritenuto non conforme alle linee guida, utilizzando anche il ghiaccio secco fornito dalla struttura altoatesina.

Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio quella tipologia di refrigerante avrebbe provocato il congelamento del cuore, successivamente impiantato nel piccolo Domenico. Restano da accertare le singole responsabilità nella vicenda.