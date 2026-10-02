BOLZANO. Nella seduta del 2 ottobre, la Giunta provinciale ha approvato l’integrazione al Programma d'investimento 2026-2028 di STA-Strutture Trasporto Alto Adige SpA, su proposta dell’assessore competente, Daniel Alfreider.

“L’obiettivo è duplice, e come sempre va visto nell’ottica di potenziare il servizio della mobilità altoatesina per i cittadini e le cittadine”, e ha specificato: “Da una parte, servirà ad ampliare e migliorare l’informazione dinamica ai passeggeri presso stazioni ferroviarie, autostazioni e fermate con l’installazione di ulteriori monitor e la sostituzione di quelli obsoleti. Dall’altra, lo stanziamento sarà utile per la manutenzione dei treni ETR-Stadler, per garantire un servizio sempre più efficiente”, così Alfreider

Lo stanziamento previsto dalla Provincia autonoma di Bolzano per il programma d'investimento 2026-28 di STA, infatti, dovrà coprire i costi per l’acquisto di un impianto per la manutenzione di veicoli ferroviari e servire a potenziare i sistemi d’informazione ai passeggeri.



Informazione ai passeggeri

Come riportato da STA-Strutture Trasporto Alto Adige SpA, società in house della Provincia che si occupa di realizzazione e gestione di progetti nell’ambito del trasporto pubblico e della mobilità, nello specifico saranno installati ulteriori monitor digital signage e display ePaper, che consentiranno ai passeggeri di essere informati in modo migliore e più capillare su partenze, arrivi, ritardi, disservizi.

Al contempo, si intende – riporta STA – rispondere alle esigenze ricorrenti e alle richieste dei Comuni, ove necessario anche sostituendo i sistemi obsoleti con dispositivi moderni. Le installazioni e la scelta delle ubicazioni avverranno in stretta collaborazione con l’Ufficio provinciale Infrastrutture e mobilità sostenibile. Il budget copre anche eventuali adeguamenti del software.

La quota di budget destinata con l’integrazione odierna al perseguimento di questo obiettivo.



Manutenzione Veicoli Ferroviari

597 mila euro sono invece destinati all’acquisto di un impianto per la manutenzione dei veicoli ferroviari ETR-Stadler, elettrotreni di tipo Flirt, a Merano. L’impianto è composto da una struttura prefabbricata, cavalletti di sollevamento per treni, container e altri componenti strumentali.