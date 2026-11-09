SETTEQUERCE. Traffico paralizzato nella mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, lungo la vecchia statale per Merano, all'altezza di Settequerce. Un trattore è uscito di strada in via Nazionale, andando a schiantarsi contro un muretto e provocando pesanti rallentamenti alla circolazione. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita.

L'incidente si è verificato all'ingresso del paese, nei pressi di una villetta bifamiliare. Dopo aver perso la traiettoria, il mezzo agricolo ha urtato il muro, colpendo anche una caldaia a gas installata all'esterno dell'abitazione. Una circostanza che ha reso necessario l'intervento dei soccorritori per verificare le condizioni dell'impianto e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona. Presenti anche gli operatori della Croce Bianca e gli agenti della polizia locale, chiamati a gestire la viabilità e gli accertamenti sull'accaduto.

Pesanti le conseguenze per il traffico lungo la strada che collega Bolzano a Merano. L'incidente ha provocato lunghe code di automobili, con la circolazione bloccata nel tratto interessato dalle operazioni di soccorso. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente del trattore a uscire dalla carreggiata.