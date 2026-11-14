BOLZANO. A Bolzano continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal questore Giuseppe Ferrari per prevenire e contrastare i reati. Negli ultimi tre giorni gli agenti hanno identificato oltre 500 persone e controllato 80 veicoli. Quindici persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria.

Le operazioni si sono svolte anche con un dispositivo “ad Alto Impatto”. Vi hanno partecipato gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, presente con un’unità cinofila, e la Polizia municipale.

Le denunce riguardano soprattutto la violazione del foglio di via obbligatorio, il porto di oggetti atti a offendere, il furto e la detenzione di sostanze stupefacenti. Lungo Isarco Sinistro il cane antidroga della Guardia di Finanza ha fatto trovare 40,49 grammi di hashish, 2,47 grammi di marijuana e 1,60 grammi di ecstasy, sequestrati a carico di ignoti.

Nove cittadini stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, sono stati denunciati perché non hanno rispettato il foglio di via emesso dal questore. Altri tre sono stati denunciati per possesso di armi e oggetti atti a offendere.

Uno di loro era stato fermato dopo aver attraversato ad alta velocità un’area pedonale in e-bike. Ha opposto resistenza agli agenti e ha cercato di disfarsi di un involucro con sostanza simile a cocaina, subito recuperato. È stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 del Dpr 309/90) e ha ricevuto dal questore l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Ieri la Squadra Volante è intervenuta in un supermercato del centro su chiamata degli addetti alla sicurezza. Due uomini di 36 e 19 anni, richiedenti asilo e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi a rubare merce e denunciati per furto aggravato. Infine un 26enne è stato denunciato per tentato furto di capi di abbigliamento in un centro commerciale della zona industriale.