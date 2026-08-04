BOLZANO. Una Fiat Panda 141 4x4, oltre 19 mila chilometri da percorrere e una destinazione lontanissima: la Mongolia. È la sfida che hanno deciso di affrontare Alessandro Lattisi, Rafael Orsaniti e Mirko Trevisanato, tre giovani bolzanini di 20 e 21 anni che prenderanno parte al Mongol Rally 2026.

La partenza è prevista dalla Repubblica Ceca. Da lì inizierà un viaggio attraverso Europa e Asia, tra deserti, passi di montagna, strade sterrate e migliaia di chilometri da affrontare con un'auto essenziale ma iconica come la Panda 4x4.

Il Mongol Rally non è una competizione automobilistica tradizionale. Non sono previsti assistenza tecnica, tappe obbligatorie o un percorso prestabilito. Ogni equipaggio sceglie il proprio itinerario e deve affrontare in autonomia guasti, difficoltà logistiche e imprevisti, con l'obiettivo di raggiungere la Mongolia.

Per i tre ragazzi di Bolzano sarà un'avventura all'insegna dell'adrenalina, della capacità di adattamento e dello spirito di iniziativa, mettendo alla prova resistenza, organizzazione e affidabilità della loro Fiat Panda 141 4x4.

Per finanziare il progetto, i tre giovani hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Le donazioni serviranno a coprire parte delle spese per la preparazione del mezzo, il carburante, i visti, l'equipaggiamento e l'iscrizione al rally, oltre alla quota benefica prevista dall'organizzazione. Chi desidera sostenere la loro impresa può contribuire attraverso questa campagna online.