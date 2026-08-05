BOLZANO. Ritardi e cancellazioni continuano a creare disagi sulle linee ferroviarie del Brennero e della Val Pusteria. Negli ultimi giorni molti pendolari e viaggiatori hanno segnalato problemi nei collegamenti, spingendo la Provincia ad avviare un confronto con RFI, SAD e Trenitalia per riportare il servizio alla normalità.

L'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider ha riconosciuto le criticità, assicurando che la situazione viene monitorata costantemente. «I passeggeri hanno diritto a un servizio ferroviario affidabile. Stiamo lavorando con tutti i soggetti coinvolti per superare le difficoltà e rendere il servizio nuovamente stabile», ha dichiarato.

Secondo quanto emerso dagli incontri tra Provincia e operatori ferroviari, i disagi sono dovuti a una serie di fattori concomitanti: i lavori e le interruzioni che hanno interessato la linea del Brennero nel mese di luglio, alcuni problemi tecnici e infrastrutturali, gli effetti delle alte temperature sull'infrastruttura ferroviaria, l'intenso traffico estivo e la temporanea riduzione del personale durante il periodo delle ferie. La Provincia assicura che tutti i soggetti coinvolti stanno adottando misure per limitare i disagi ai passeggeri.

Daniel Alfreider ha inoltre ricordato che lungo l'asse del Brennero proseguono gli investimenti per il rinnovo della rete ferroviaria, l'ammodernamento delle stazioni e il potenziamento dell'offerta. Interventi ritenuti necessari per migliorare nel lungo periodo l'efficienza e l'affidabilità del trasporto pubblico, pur cercando di contenere gli effetti dei cantieri sull'operatività quotidiana.

L'assessore ha infine rivolto le scuse ai viaggiatori che hanno subito ritardi o cancellazioni, ribadendo l'impegno della Provincia, insieme a RFI, SAD e Trenitalia, per riportare il servizio ferroviario a standard di affidabilità più elevati.