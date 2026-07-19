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BOLZANO. A preoccupare ora è la stabilità delle otto colonne che dominano la facciata del Palazzo di giustizia. Dopo il crollo della parte centrale dell'edificio, avvenuto giovedì mattina, l'attenzione dei tecnici si concentra sulla tenuta della struttura monumentale e sui possibili rischi.
Sul fronte politico, intanto, l'assessore Christian Bianchi ha respinto con decisione le richieste di dimissioni avanzate dall'opposizione.
Crollo del tribunale di Bolzano, i sopravvissuti e i soccorsi
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«Perché dovrei dimettermi, perché lo chiede Sven Knoll?», ha replicato l'assessore, escludendo qualsiasi passo indietro.
Crollo del tribunale di Bolzano, squarcio impressionante. Arrivano soccorsi e autorità
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