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BOLZANO. «C’è un cartello che non avevamo mai visto prima. Dentro il cantiere gira personale bardato da testa a piedi che sposta materiali». I residenti che abitano la zona tutt’attorno al Tribunale, crollato il 16 luglio scorso all’alba, chiedono chiarezza ai tecnici della Provincia.
Crollo del tribunale di Bolzano, i sopravvissuti e i soccorsi
Crollo del tribunale di Bolzano, i sopravvissuti e i soccorsi
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Quest’ultima rassicura: «Solo frammenti di una grondaia, smaltiti correttamente».
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