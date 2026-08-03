BOLZANO. Arriva il primo via libera parlamentare al decreto-legge varato dal Governo dopo il crollo del Tribunale di Bolzano del 16 luglio scorso. Il Comitato pareri della Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso oggi, 3 agosto, parere favorevole al provvedimento, accogliendo la relazione dell'onorevole Alessandro Urzì, relatore del decreto.

Il testo contiene le misure urgenti e indifferibili necessarie per garantire la prosecuzione dell'attività giudiziaria dopo l'inagibilità del palazzo che ospitava il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano. Con il nullaosta del Comitato, il disegno di legge di conversione potrà ora proseguire il proprio iter in Commissione Giustizia della Camera.



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Tra le principali disposizioni previste dal decreto figura il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, con l'eccezione di quelle già celebrate prima dell'entrata in vigore del provvedimento. È inoltre prevista la sospensione dei termini processuali nello stesso periodo, dalla quale restano esclusi i procedimenti caratterizzati da particolare urgenza o indifferibilità.

Il decreto stabilisce inoltre che non vengono sospesi i termini delle indagini preliminari per i procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata e terrorismo. Nei processi interessati dalla sospensione restano invece congelati, per il medesimo periodo, il corso della prescrizione e i termini della custodia cautelare e delle altre misure coercitive previste dalla legge.

Nella relazione illustrata al Comitato, Alessandro Urzì evidenzia come il provvedimento rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, il relatore sottolinea inoltre che una sospensione temporanea dei termini, motivata da un evento straordinario come il crollo della sede giudiziaria, non lede il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, trattandosi di una misura eccezionale e limitata nel tempo.