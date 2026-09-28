MADONNA DI CAMPIGLIO. Documenti di identità falsi, realizzati con l’impiego di software di intelligenza artificiale, per noleggiare tre e-bike di alta gamma e poi far perdere le proprie tracce. È quanto hanno ricostruito i carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio al termine di un’indagine condotta insieme alla Polizia Locale di Pinzolo.

I fatti risalgono ai primi giorni di settembre, quando un uomo e una donna stranieri si sono presentati in un negozio di noleggio della Val Rendena. La coppia ha preso in consegna tre biciclette elettriche, tutte di alta gamma, per un valore commerciale complessivo superiore ai 15mila euro. Per sottoscrivere il contratto di noleggio sono stati esibiti documenti di identità stranieri.

Il contratto prevedeva la restituzione delle biciclette dopo due giorni. Alla scadenza, però, le tre e-bike non sono state riconsegnate e della coppia non c'erano più tracce. Il titolare dell'attività si è quindi rivolto alle forze dell'ordine.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti, scoprendo che i documenti utilizzati per il noleggio erano falsi e sarebbero stati realizzati attraverso avanzati software di intelligenza artificiale. Da quel momento le indagini si sono concentrate anche sull'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio.

Il controllo dei filmati ha permesso agli investigatori di individuare il Suv utilizzato dalla coppia. Il veicolo, di grossa cilindrata, presentava inoltre una particolarità: la targa straniera era stata volutamente coperta dal portabici montato sul retro dell'auto.

Gli accertamenti sulle immagini hanno però consentito ai militari e agli agenti della Polizia Locale di ricostruire il numero completo della targa. Seguendo gli spostamenti del mezzo, gli investigatori sono arrivati fino a Pinzolo, dove hanno individuato l'albergo nel quale la coppia aveva soggiornato e sono così risaliti alle sue reali generalità.

Le tre biciclette, nel frattempo, non sono state recuperate. La coppia aveva già lasciato l'Italia proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto riconsegnare le e-bike.

I due sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento per il reato di truffa in concorso. Nei loro confronti vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza di condanna definitiva.