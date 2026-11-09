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ROMA. Siti web fraudolenti usano abusivamente il marchio Aci per offrire falsi servizi di soccorso stradale. La segnalazione arriva dall’Automobile Club d’Italia. Alcuni portali, tra cui soccorsostradaleweb.com, chiedono il pagamento anticipato di 250 euro con bonifico istantaneo per l’invio di un carro attrezzi.
Aci invita gli automobilisti a non fare pagamenti attraverso questi siti e a diffidare di qualsiasi richiesta di bonifico istantaneo.
Il soccorso stradale Aci si chiama al numero verde 803.116, attivo 24 ore su 24. Per informazioni e verifiche l’ente raccomanda di consultare solo i siti ufficiali aci.it e acimobility.it.