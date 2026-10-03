BOLZANO. La Corte costituzionale compie un passo importante nella tutela delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).



Con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del TSO in condizioni di degenza ospedaliera e l’eventuale proroga si svolgano con le garanzie della difesa tecnica.



La persona sottoposta a TSO dovrà essere informata della possibilità di nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, dovrà essere assistita da undifensore d’ufficio, designato dal giudice tutelare. Il difensore dovrà essere tempestivamente avvertito e potrà partecipare all’audizione della persona davanti al giudice, prima della convalida. Le stesse garanzie valgono per l’eventuale proroga del trattamento.



Per il Centro di Tutela dei Diritti del Malato si tratta di una decisione di grande rilievo. “Quando una persona viene sottoposta a un trattamento sanitario contro la propria volontà, siamo davanti a una situazione di estrema vulnerabilità – sottolinea il Centro –. Proprio in quel momento deve essere garantito che quella persona non perda, insieme alla libertà personale, anche la possibilità concreta di far valere i propri diritti”.



La Corte costituzionale richiama infatti l’articolo 24 della Costituzione e sottolinea come la difesa tecnica assuma particolare importanza proprio quando è in gioco la libertà personale, che nel TSO viene direttamente compressa.



“Non si tratta di contrapporre il diritto alla salute al diritto alla difesa – precisa il Centro –. Al contrario, la vera tutela della persona nasce dalla capacità di tenere insieme entrambe le dimensioni. Il TSO rimane uno strumento sanitario, nel quale la valutazione clinica e la professionalità degli operatori hanno un ruolo centrale. Ma proprio perché può incidere sulla libertà personale, deve essere accompagnato da garanzie giuridiche effettive”.



Il Centro richiama anche la necessità che la nuova disciplina trovi unaapplicazione concreta, chiara e uniforme, evitando che l'effettività del diritto dipenda dalla capacità della persona o della famiglia di conoscere le procedure e di attivarsi autonomamente.



“La persona sottoposta a TSO può trovarsi in una condizione nella quale è particolarmente difficile comprendere la situazione, chiedere aiuto o esercitare i propri diritti. È proprio per questo – conclude il Centro – che le garanzie non possono essere soltanto teoriche. Quando la libertà personale viene limitata, il diritto alla difesa deve diventare concretamente accessibile a tutti”.



La sentenza n. 157/2026 si inserisce inoltre nel percorso già avviato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76/2025, che aveva riconosciuto alla persona sottoposta a TSO il diritto di essere personalmente ascoltata dal giudice tutelare prima della convalida e di ricevere comunicazione del provvedimento. (Foto d’archivio/Ansa)