BRENNERO. Completato lo storico abbattimento di diaframma della Galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. Con questo abbattimento, si legge in una nota, lo scavo austriaco del lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero si è congiunto alle gallerie principali già completate del lotto italiano H61 Mules 2-3. A circa 1.400 metri di profondità sotto il Passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra Austria e Italia. Il confine di Stato nel cuore del Brennero è stato nuovamente superato: dopo l'abbattimento di diaframma nel cunicolo esplorativo dello scorso 18 settembre, Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.

Per raggiungere questo traguardo sono stati impiegati due diversi metodi di scavo. Sul lato italiano, le frese meccaniche (Tbm) Virginia e Flavia hanno scavato meccanicamente le due gallerie principali fino al confine di Stato. Sul lato austriaco, invece, l'avanzamento è avvenuto in modo tradizionale, tramite scavo con esplosivo. L'odierno diaframma abbattuto non unisce quindi soltanto due Paesi e due cantieri, ma anche due metodi collaudati per lo scavo di gallerie.