BOLZANO. Il futuro dei media nelle comunità linguistiche minoritarie, la possibilità di accedere ai contenuti anche oltre i confini nazionali e l’indipendenza dell’informazione sono stati al centro dell’incontro tra il presidente della Provincia Arno Kompatscher e i rappresentanti di alcune emittenti europee dedicate alle minoranze di lingua tedesca.

L’appuntamento si è svolto in occasione del periodico peer-review tra emittenti, ospitato quest’anno in Alto Adige. Al confronto hanno partecipato Rai Bolzano/Südtirol/Ladinia, 100komma7 del Lussemburgo, la svizzera Rtr e la radio belga Brf. L’iniziativa permette alle diverse realtà di confrontare esperienze e problemi legati all’attività nelle aree linguistiche più piccole.

Tra i temi affrontati anche quello del geoblocking, cioè le limitazioni che possono impedire di vedere o ascoltare determinati contenuti online quando ci si trova in un altro Paese. Una questione particolarmente importante per le minoranze linguistiche, che hanno interesse ad accedere a programmi e informazioni nella propria lingua anche oltre confine. «In questo ambito occorre intervenire a livello europeo», ha affermato Kompatscher.

Nel corso dell’incontro si è discusso inoltre di indipendenza giornalistica, del rapporto tra media e politica nelle piccole realtà e del ruolo dell’informazione nella tutela delle lingue. «Il sostegno ai media è anche uno strumento per promuovere le lingue minoritarie», ha sottolineato Kompatscher. Secondo il presidente, le emittenti nelle diverse lingue contribuiscono a mantenerle vive nella quotidianità e a garantire l’accesso all’informazione, alla cultura e al dibattito pubblico.