MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA). Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, alla piscina all'aperto di via Venezia a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 19 anni residente in Trentino ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua.

Con lui c'era un amico che, non vedendolo più riemergere, ha dato immediatamente l'allarme. Nonostante il lungo intervento dei soccorritori, per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del malore che avrebbe provocato la tragedia.