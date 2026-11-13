Come viene vissuto e promosso il plurilinguismo nella quotidianità scolastica? Quali approcci e materiali sostengono la didattica? A queste domande è dedicato il Di dl plurilinguism, in programma il 27 novembre dalle ore 9.15 alle 17.30 al TreviLab - Centro Multilingue, in via Cappuccini a Bolzano.



Il Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina invita tutte le persone interessate a conoscere e condividere le esperienze maturate nelle scuole della val Gardena e della val Badia. Il programma unisce i risultati della ricerca a esempi pratici ed esperienze concrete maturate nella didattica. Al centro vi sono iniziative per promuovere l'innovazione e il plurilinguismo, insieme al lavoro svolto quotidianamente nelle scuole delle due valli ladine.



Saranno presentati approcci plurali nella didattica, materiali utilizzati nelle scuole e strumenti operativi sviluppati a partire dalle esperienze educative del territorio. Un documentario mostrerà metodi didattici ed esperienze della quotidianità scolastica locale, completando gli interventi della giornata.



A conclusione del programma, rappresentanti delle diverse realtà scolastiche del mondo ladino si confronteranno in una tavola rotonda. Il dibattito offrirà una panoramica sui sistemi scolastici e sulle politiche linguistiche delle cinque valli ladine.



Sarà inoltre un'occasione per confrontarsi su modelli educativi, approcci didattici ed esperienze legate all'insegnamento della lingua minoritaria e delle altre lingue.