BOLZANO. L’Alto Adige si prepara a una settimana all’insegna del tempo stabile e del sole. Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre, le previsioni indicano condizioni generalmente favorevoli, con cielo spesso sereno e temperature miti nelle ore centrali della giornata. A fare da contraltare saranno le mattinate fredde, soprattutto nelle località di montagna e nelle vallate più alte.

Lunedì, dopo il possibile dissolvimento di alcune nubi basse, il tempo sarà soleggiato. Martedì 13 ottobre il sole dovrebbe prevalere con cielo spesso sereno, mentre mercoledì sono attese alcune nubi alte in transito, senza compromettere in modo significativo la stabilità.

Per Bolzano sono previste temperature massime attorno ai venti-ventidue gradi nella prima parte della settimana, con valori che potrebbero salire ulteriormente verso venerdì. Per il capoluogo si stimano circa ventiquattro gradi il 16 ottobre, mentre nel fine settimana le massime potrebbero mantenersi sopra i venti gradi.

Il quadro sarà comunque diverso a seconda della quota e della località: nelle zone montane le temperature minime potranno scendere sensibilmente, mentre nei fondovalle il clima risulterà più mite durante il giorno.

Per la seconda metà della settimana, le indicazioni disponibili suggeriscono il proseguimento di condizioni prevalentemente asciutte. Le previsioni per sabato 17 e domenica 18 ottobre andranno tuttavia confermate con i prossimi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale passaggio di nuvolosità.

La tendenza complessiva è dunque quella di una settimana con molto sole, escursione termica tra mattino e pomeriggio e poche precipitazioni attese, in un contesto ancora mite nelle ore centrali, ma ormai pienamente autunnale al risveglio.