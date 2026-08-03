BOLZANO. Undici persone denunciate, 220 persone identificate e 42 veicoli controllati. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel fine settimana nel capoluogo altoatesino, disposto dal questore Giuseppe Ferrari e realizzato con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. L'operazione ha interessato le aree cittadine considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Tra gli interventi più significativi figura quello effettuato sabato mattina in piazza Verdi, dove gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un 18enne tunisino. Nel suo borsello sono stati trovati dieci involucri di cocaina già confezionati e circa dieci grammi di hashish, oltre a una banconota da 20 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sabato sera, invece, gli agenti sono intervenuti in un locale del quartiere Gries per la presenza di un cliente molesto. L'uomo, un 46enne marocchino residente in Trentino e già noto alle forze dell'ordine, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato accompagnato in Questura. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per il comportamento tenuto e per le minacce rivolte ai poliziotti.

Domenica mattina una pattuglia ha controllato in via Marconi un 30enne albanese, già con precedenti per furti di biciclette, trovato in sella a una city bike di valore. L'uomo avrebbe dichiarato di aver trovato il mezzo in centro e di essersene impossessato. Per questo è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso del fine settimana sono inoltre scattate altre otto denunce: due riguardano giovani accusati di un furto in un supermercato del centro cittadino, mentre sei persone sono state denunciate per non aver rispettato il foglio di via dal Comune di Bolzano.