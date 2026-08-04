CALCERANICA AL LAGO. Drammatico intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agostom nelle acque del lago di Caldonazzo, nei pressi dell'Hotel La Piroga, dove un uomo di 43 anni è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua con il figlio piccolo, rischiando di annegare. Ora è grave. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con due ambulanze di tipo A e due elicotteri sanitari, che hanno prestato le prime cure e avviato le manovre di rianimazione.

Il 43enne è stato quindi trasportato in elicottero al pronto soccorso. Anche il figlio, rimasto coinvolto nell'episodio, è stato preso in carico dai sanitari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.