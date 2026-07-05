FIEMME - Il pasto consumato in malga, poi il malessere che lo ha portato al pronto soccorso di Cavalese e quindi il trasferimento in Rianimazione all'ospedale di Rovereto.

Sta per fortuna meglio ed ha potuto poi essere accolto in reparto il 44enne della Val di Fiemme vittima di una grave infezione causata da Escherichia coli Stec, un batterio che, nei casi peggiori, può evolvere nella Sindrome emolitico uremica, una patologia molto pericolosa per reni e sangue.

Sul banco degli imputati, se così si può dire, sono finiti una ricotta prodotta con latte di capra, risultata positiva a Escherichia coli Stec, e l'acqua, contaminata da batteri coliformi ed Escherichia coli, entrambe prelevate in una malga della valle dove l'uomo aveva mangiato qualche giorno prima.

L'indagine epidemiologica per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto è tuttavia ancora in corso, ma l'Unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, guidata dalla dottoressa Silva Franchini, ha già emesso due provvedimenti con prescrizioni e limitazioni nei confronti della malga. Del caso è stata informata anche la Procura, chiamata a valutare eventuali profili di responsabilità.

L'allarme è scattato il 23 giugno, quando l'uomo si è presentato all'ospedale di Cavalese disidratato e con problemi ai reni. Gli esami hanno confermato l'infezione da Escherichia coli Stec.

Dopo la segnalazione ricevuta dal servizio di Igiene pubblica, visto che il 44enne nei giorni precedenti aveva consumato un pasto in malga, l'Unità di Igiene degli alimenti ha avviato i controlli per individuare la possibile fonte della contaminazione. Tra gli alimenti consumati figurava una ricotta fresca di capra servita con la polenta.

Il 24 giugno i tecnici hanno effettuato i campionamenti della ricotta, dei canederli, di un altro formaggio, il Formae Val di Fiemme stagionato del Caseificio sociale Val di Fiemme Cavalese Sca, e dell'acqua potabile utilizzata nella struttura.

Il giorno successivo è arrivato il primo responso del laboratorio: l'acqua è risultata non conforme, quindi non potabile, per la presenza di batteri coliformi ed Escherichia coli. L'Azienda sanitaria ha disposto immediatamente limitazioni all'attività della malga e una serie di prescrizioni.

L'ente proprietario della struttura, concessa in gestione, è intervenuto installando un debatterizzatore a raggi UVB e non esclude che la contaminazione dell'acqua possa essere stata provocata dal maltempo. È stato inoltre precisato che l'approvvigionamento idrico è privato e che l'acquedotto pubblico non è coinvolto.

Per quanto riguarda gli altri alimenti analizzati, canederli e formaggio del Caseificio sociale Val di Fiemme sono risultati conformi. La ricotta, invece, è stata trovata positiva allo Stec, rafforzando l'ipotesi che l'infezione possa essere stata contratta proprio durante il pasto in malga, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.

La dottoressa Silva Franchini, al di là del singolo episodio, richiama l'attenzione sull'importanza della sicurezza alimentare. «Da una parte c'è la responsabilità dell'impresa alimentare, ma vorrei invitare tutti a un consumo consapevole. Bisogna esigere di essere informati adeguatamente. Nel caso di formaggi a latte crudo deve essere presente il cartello con le raccomandazioni previste dalle evidenze scientifiche, che ne sconsigliano il consumo a donne in gravidanza, anziani, persone immunodepresse e bambini sotto i dieci anni. Le malghe sono un patrimonio del nostro territorio, ma il rispetto delle regole è essenziale».