BOLZANO. Nei giorni scorsi in Val d’Ega c’è stata una nuova serie di furti in appartamento. Per questo il sindaco di Cornedo all’Isarco, Albin Kofler, chiede alla popolazione di fare più attenzione e di rafforzare il vicinato solidale.

Stamattina, 12 novembre, Kofler ha incontrato la polizia locale di Cornedo e i carabinieri della stazione di Cardano. Insieme hanno deciso di aumentare i controlli nelle ore serali e notturne. È proprio quando fa buio, infatti, che negli ultimi tempi i ladri hanno colpito più spesso in valle. Lo confermano anche i sindaci di Nova Levante, Thomas Pardeller, e di Nova Ponente, Bernhard Daum.

L’ultimo episodio risale a ieri sera, mercoledì 11 novembre, mentre nei paesi si svolgevano le sfilate di San Martino. «Non è ammissibile che i nostri concittadini partecipino agli eventi nei paesi e debbano temere che nel frattempo le loro case vengano svuotate e devastate», ha detto Kofler.

Il sindaco ha informato della situazione anche il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Oggi pomeriggio porterà il tema alla riunione dei sindaci della Comunità comprensoriale Salto-Sciliar.